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Масштабное ДТП на Николаевщине: два человека погибли, еще двое - госпитализированы

Масштабное ДТП на Николаевщине: два человека погибли, еще двое - госпитализированы

Киев • УНН

 • 201200 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Николаевской области в тройном ДТП два человека погибли, еще двое - госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщил начальный полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает УНН.

Детали

По словам правоохранителя, ДТП произошло сегодня на автодороге Н-11 “Николаев — Днепр”.

“Недалеко от села Марьевка Баштанского района столкнулись три автомобиля — BMW 330D, Ford Ranger и Mersedes Bens Sprinter.

В результате ДТП погибли 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка BMW, 40-летний водитель и 29-летний пассажир пикапа госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель Ford не пострадал”, — сообщил Шайхет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

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