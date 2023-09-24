Масштабна ДТП на Миколаївщині: двоє людей загинули, ще двоє - госпіталізовані

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За словами правоохоронця, ДТП сталося сьогодні на автодорозі Н-11 “Миколаїв — Дніпро”.

“Неподалік села Мар’ївка Баштанського району зіткнулися три автомобілі — BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter.

Внаслідок ДТП загинули 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW, 40-річний керманич та 29-річний пасажир пікапу госпіталізовані до медичного закладу з травмами різного ступеню тяжкості. Водій Ford не постраждав”, — повідомив Шайхет.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

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