Масштабна ДТП на Миколаївщині: двоє людей загинули, ще двоє - госпіталізовані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Миколаївській області у потрійній ДТП двоє людей загинули, ще двоє - госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості. Про це повідомив начальний поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, передає УНН.
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За словами правоохоронця, ДТП сталося сьогодні на автодорозі Н-11 “Миколаїв — Дніпро”.
“Неподалік села Мар’ївка Баштанського району зіткнулися три автомобілі — BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter.
Внаслідок ДТП загинули 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW, 40-річний керманич та 29-річний пасажир пікапу госпіталізовані до медичного закладу з травмами різного ступеню тяжкості. Водій Ford не постраждав”, — повідомив Шайхет.
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
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