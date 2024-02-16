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Массажи, оздоровительные ванны, физкультура: в больнице в Киевской области открыли реабилитационный зал

Массажи, оздоровительные ванны, физкультура: в больнице в Киевской области открыли реабилитационный зал

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 13:29  •  8335 просмотра

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В Киевской области открылся реабилитационный зал

В Киевской области открыли реабилитационный зал, передает корреспондент УНН.

Детали

Зал специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, заболеваний кожи, нервной системы и переломов.

"Восстановление движения - это восстановление функций, которые были утрачены во время ранений, или какого-то заболевания. Восстановление функций происходит не только на уровне мышцы, но и головного мозга: есть такой термин, как нейропластичность", - объясняет эксперт по психологической, физической и социальной реабилитации Наталья Оболенская.

Сейчас реабилитацию в больнице прошло более 120 военных. Главный врач уверяет, что защитники и защитницы активно обращаются в реабилитационное отделение. Программа оздоровления действует для всех желающих.

"Реабилитация проходит очень замечательно, побольше бы таких заведений. Потому что, как сами понимаете, не справляются специализированные учреждения.

Чем больше будет открываться таких залов - тем быстрее мы будем восстанавливаться", - комментирует военный Андрей Зименко.

К открытию реабилитационного зала присоединилась команда МХП. Уверяют, что сотрудничество было плодотворным, поэтому уже готовятся новые проекты.

"Из двадцати восьми тысяч сотрудников компании МХП каждого десятого задела эта война. Собственно, поэтому мы ставим для себя задачу развивать подобные объекты. Для того, чтобы ветераны, которые возвращаются с войны, или военные, которые проходят реабилитацию, получили действительно комфортные условия", - комментирует директор Департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

Реабилитация в больнице проходит бесплатно для военных, ветеранов и их семей. Расходы покрывает благотворительный фонд "МХП-Громаді".

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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