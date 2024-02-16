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Масажі, оздоровчі ванни, фізкультура: у лікарні на Київщині відкрили реабілітаційну залу

Масажі, оздоровчі ванни, фізкультура: у лікарні на Київщині відкрили реабілітаційну залу

Київ • УНН

 • 24494 перегляди

У Київській області відкрилася реабілітаційна зала

На Київщині відкрили реабілітаційну залу, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зала спеціалізується на лікуванні опорно-рухового апарату, захворювань шкіри, нервової системи та переломів.

"Відновлення руху – це відновлення функцій, які були втрачені під час поранень, або якогось захворювання. Відновлення функцій відбувається не тільки на рівні м'язу, а й головного мозку: є такий термін, як нейропластичність", - пояснює експертка з психологічної, фізичної та соціальної реабілітації Наталія Оболєнська.

Наразі реабілітацію у лікарні пройшло понад 120 військових. Головний лікар запевняє, що захисники та захисниці активно звертаються до реабілітаційного відділення. Програма оздоровлення діє для усіх охочих.

"Реабілітація проходить дуже чудово, побільше б таких закладів. Тому що, як самі розумієте, не справляються спеціалізовані заклади.

Чи більше відкриватиметься таких залів - тим швидше ми будемо відновлюватися", - коментує військовий Андрій Зіменко.

До відкриття реабілітаційного залу долучилася команда МХП. Запевняють, що співпраця була плідною, тож вже готуються нові проєкти.

"З двацяти восьми тисяч співробітників компанії МХП кожного десятого зачепила ця війна. Власне, тому ми ставимо для себе завдання розвивати подібні об'єкти. Для того, аби ветерани, які повертаються з війни, або військові, які проходять реабілітацію, отримали дійсно комфортні умови", - коментує директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

Реабілітація в лікарні проходить безкоштовно для військових, ветеранів та їхніх родин. Витрати покриває благодійний фонд "МХП-Громаді".

Довідка

"МХП–Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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