Массовые беспорядки охватили Гаити
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Массовые протесты, переходящие в беспорядки, проходят на улицах столицы Гаити Порт-о-Пренсе и других крупных городов с требованием отставки президента страны Жовенеля Моиза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.
Участники митингов бьют витрины магазинов, жгут машины и покрышки, забрасывают полицейских камнями. Те в ряде случаев применяют слезоточивый газ.
Демонстрации последовали за забастовками в начале неделе. Частные и государственные учреждения, в том числе парламент и школы, были закрыты. Не ходил общественный транспорт.
Главное требование протестующих - отставка президента страны Жовенеля Моиза, которого обвиняют в финансовых махинациях и общем плачевном экономическом положении страны.
Напомним, на прошлой неделе на Гаити люди также вышли на протесты против коррупции, заблокировав дороги и парализовав движение в большей части столицы республики, требуя отставки президента Жовенеля Моиза.