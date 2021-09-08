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Массовое возвращение хасидов домой из Украины ожидают завтра - пограничники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Массовое возвращение домой хасидов, прибывших в Умань на празднование Рош га-Шана, ожидают с завтрашнего дня. Об этом УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Демченко сообщил, что сегодня еще не началось массовое возвращение хасидов домой.

Цитата

"Ориентировочно с завтрашнего дня", - сказал Демченко.

Дополнение

В этом году на празднование Рош га-Шана в город Умань прибыло более 29 тыс. паломников-хасидов. Наступление нового 5782 года по иудейскому календарю будут праздновать с 6 до 8 сентября.

Полиция Черкасской области уже открыла на хасидов три уголовных производства: два о нарушении условий пребывания на территории города со стороны паломников и один административный протокол - за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, в Умани хасиды, которые приехали в город на празднование Рош га-Шана, хотели сделать барбекю на балконе и устроили пожар.

Украинские Национальные Новости

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