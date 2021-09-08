Масове повернення хасидів додому з України очікують завтра – прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Масове повернення додому хасидів, які прибули до Умані на святкування Рош га-Шана очікують із завтрашнього дня. Про це УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.
Демченко повідомив, що сьогодні ще не почалося масове повернення хасидів додому.
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“Орієнтовно із завтрашнього дня”, — сказав Демченко.
Доповнення
Цього року на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Настання нового 5 782 року за юдейським календарем святкуватимуть з 6 до 8 вересня.
Поліція Черкащини вже відкрила на хасидів три кримінальні провадження: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників та один адміністративний протокол — за порушення правил дорожнього руху.
Окрім того, в Умані хасиди, які приїхали в місто на святкування Рош га-Шана, хотіли зробити барбекю на балконі і влаштували пожежу.