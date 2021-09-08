Масове повернення хасидів додому з України очікують завтра – прикордонники

Демченко повідомив, що сьогодні ще не почалося масове повернення хасидів додому.

Цитата

“Орієнтовно із завтрашнього дня”, — сказав Демченко.

Доповнення

Цього року на святкування Рош га-Шана до міста Умань прибуло понад 29 тисяч паломників-хасидів. Настання нового 5 782 року за юдейським календарем святкуватимуть з 6 до 8 вересня.

Поліція Черкащини вже відкрила на хасидів три кримінальні провадження: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників та один адміністративний протокол — за порушення правил дорожнього руху.

Окрім того, в Умані хасиди, які приїхали в місто на святкування Рош га-Шана, хотіли зробити барбекю на балконі і влаштували пожежу.