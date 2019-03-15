Массовое отравление школьников в Днепре: заболели более сотни детей

Отравление произошло в школе № 112 в Шевченковского района Днепра. 14 марта из 904 учеников на учебу не вышли более 500 школьников. Как стало известно минимум 115 из отсутствующих школьников пожаловались на плохое самочувствие. Следует добавить, что занятия в этой школе временно посещают ученики спецшколы. Из них 44 школьника не посещают обучение из-за плохого самочувствия.



На сегодня 12 учеников госпитализированы. Подозревается кишечная инфекция или ротавирус.



По данному факту следственными Шевченковского ОП г. Днепр уголовное производство по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.



Как сообщал УНН, в Днепре полшколы не вышло на обучение, ученики пожаловались на плохое самочувствие.