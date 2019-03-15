Масове отруєння школярів у Дніпрі: захворіло більше сотні дітей

Отруєння сталося у школі № 112 в Шевченківського району Дніпра. 14 березня з 904 учнів на навчання не вийшли понад 500 школярів. Як стало відомо щонайменше 115 з відсутніх школярів поскаржились на погане самопочуття. Слід додати, що заняття в цій школі тимчасово відвідують учні спецшколи. З них 44 школярі не відвідують навчання через погане самопочуття.



Станом на сьогодні 12 учнів госпіталізовано. Підозрюється кишкова інфекція або ротавірус.



За даним фактом слідчими Шевченківського ВП м. Дніпро кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 8 років.



Як повідомляв УНН, у Дніпрі півшколи не вийшло на навчання, учні поскаржилися на погане самопочуття.