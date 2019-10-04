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Массовое отравление на свадьбе на Буковине: в больнице 63 человека

Киев • УНН

 • 22086 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. После употребления пищи на свадьбе в ресторане в поселке Путила Черновицкой области госпитализированы 63 человека, из них 16 - дети. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

Массовое отравление на свадьбе на Буковине: в больнице 63 человека

"В период с 1 по 3 октября с признаками пищевого отравления в лечебные учреждения госпитализированы 63 человека (из них 16 детей), 29-30 сентября праздновавшие свадьбу в ресторане "Оскар" пгт Путила", - сообщили в ведомстве.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее было известно о 31 человеке в больнице после питания в этом ресторане. В целом же отравились около 90 человек.

Украинские Национальные Новости

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