На Буковині після харчування у ресторані отруїлися близько 90 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Чернівецькій області вже близько 90 осіб отруїлися внаслідок споживання страв в закладі громадського харчування, з них 28 – діти. Наразі у лікарні залишаються 28 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.
"86 осіб постраждало внаслідок споживання страв в закладі громадського харчування. 28 з них – діти. Станом на ранок 2 жовтня на стаціонарному лікуванні знаходиться 28 людей, в тому числі 6 дітей, з діагнозом "гострий гастроентероколіт", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що всі постраждалі 29 вересня вживали страви в ресторані "Оскар" селища Путила Чернівецької області.
"Путильське районне лабораторне відділення Чернівецького обллабцентру спільно з ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області проводить епідеміологічне розслідування випадків гострих кишкових інфекцій", - зазначається в повідомленні.
Раніше у ДСНС повідомили, що на Буковині отруїлися на весіллі 19 осіб, з них 4 дитини.
Нагадаємо, у Чернівецькій області сталось два масових отруєння, відкрито кримінальні провадження.
Також нагадаємо, семеро людей звернулося до інфекційного відділення Тернополя з симптомами гострої кишкової інфекції.