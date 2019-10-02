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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Буковині після харчування у ресторані отруїлися близько 90 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Чернівецькій області вже близько 90 осіб отруїлися внаслідок споживання страв в закладі громадського харчування, з них 28 – діти. Наразі у лікарні залишаються 28 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.

На Буковині після харчування у ресторані отруїлися близько 90 осіб

"86 осіб постраждало внаслідок споживання страв в закладі громадського харчування. 28 з них – діти. Станом на ранок 2 жовтня на стаціонарному лікуванні знаходиться 28 людей, в тому числі 6 дітей, з діагнозом "гострий гастроентероколіт", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що всі постраждалі 29 вересня вживали страви в ресторані "Оскар" селища Путила Чернівецької області.

"Путильське районне лабораторне відділення Чернівецького обллабцентру спільно з ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області проводить епідеміологічне розслідування випадків гострих кишкових інфекцій", - зазначається в повідомленні.

Раніше у ДСНС повідомили, що на Буковині отруїлися на весіллі 19 осіб, з них 4 дитини.

Нагадаємо, у Чернівецькій області сталось два масових отруєння, відкрито кримінальні провадження.

Також нагадаємо, семеро людей звернулося до інфекційного відділення Тернополя з симптомами гострої кишкової інфекції.

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