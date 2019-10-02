На Буковине после питания в ресторане отравились около 90 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Черновицкой области уже около 90 человек отравились в результате потребления блюд в заведении общественного питания, из них 28 - дети. Сейчас в больнице остаются 28 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.
"86 человек пострадали в результате потребления блюд в заведении общественного питания. 28 из них - дети. По состоянию на утро 2 октября на стационарном лечении находится 28 человек, в том числе 6 детей, с диагнозом "острый гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.
Сообщается, что все пострадавшие 29 сентября употребляли блюда в ресторане "Оскар" поселка Путила Черновицкой области.
"Путильское районное лабораторное отделение Черновицкого обллабцентра совместно с ГУ Госпродпотребслужбы в Черновицкой области проводит эпидемиологическое расследование случаев острых кишечных инфекций", - отмечается в сообщении.
Ранее в ГСЧС сообщили, что на Буковине отравились на свадьбе 19 человек, из них 4 ребенка.
Напомним, в Черновицкой области произошло два массовых отравления, возбуждены уголовные производства.
Также напомним, семь человек обратилось в инфекционное отделение Тернополя с симптомами острой кишечной инфекции.