На Буковине после питания в ресторане отравились около 90 человек

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Черновицкой области уже около 90 человек отравились в результате потребления блюд в заведении общественного питания, из них 28 - дети. Сейчас в больнице остаются 28 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.