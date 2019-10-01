У Тернополі семеро людей отруїлися у закладі громадського харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Семеро людей звернулося до інфекційного відділення Тернополя з симптомами гострої кишкової інфекції. В усіх людей температура 38-40 градусів, діарея та блювота. Усі потерпілі відпочивали 29 вересня в одному із закладів громадського харчування. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Тернопільській області.
"Про масове отруєння потерпілі повідомили на лінію "102". При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що в ресторані 29 вересня три різних компанії святкували хрестини. Вранці, першого жовтня, почали звертатися потерпілі. Їх усіх госпіталізували в інфекційне відділення", - сказано у повідомленні.
Слідчі припускають, що кількість отруєних може бути більшою, оскільки серед гостей були люди з різних областей.
У людей взяли взірці крові, а результати посіву будуть лише через три дні. Саме тоді фахівці зможуть визначити основне джерело зараження.
Працюють у ресторані і спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Вони відбирають взірці питної води, змиви з об’єктів зовнішнього середовища, продуктів харчування та обстежують персонал.
Триває перевірка.
Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано одразу два масові отруєння людей. Інформація про госпіталізацію осіб із харчовим отруєнням надійшла до поліції із Путильського та Сторожинецького районів. Загалом, до медиків по допомогу звернулися 46 дорослих і 10 дітей.