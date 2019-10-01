В Тернополе семь человек отравились в общепите
Киев • УНН
КИЕВ. второе октября. УНН. Семь человек обратилось в инфекционное отделение Тернополя с симптомами острой кишечной инфекции. У всех людей температура 38-40 градусов, диарея и рвота. Все пострадавшие отдыхали 29 сентября в одном из заведений общественного питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.
"О массовом отравлении пострадавшие сообщили на линию" 102 ". При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что в ресторане 29 сентября три разных компании праздновали крестины. Утром, первого октября, начали обращаться пострадавшие. Их всех госпитализировали в инфекционное отделение", - сказано в сообщении.
Следователи предполагают, что количество отравленных может быть больше, поскольку среди гостей были люди из разных областей.
У людей приняли образцы крови, а результаты посева будут только через три дня. Именно тогда специалисты смогут определить основной источник заражения.
Работают в ресторане и специалисты Главного управления Держпродспоживслужбы в Тернопольской области. Они отбирают образцы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, продуктов питания и обследуют персонал.
Проводится проверка.
Напомним, в Черновицкой области зафиксировано сразу два массовые отравления людей. Информация о госпитализации лиц с пищевым отравлением поступила в полицию с Путильского и Сторожинецкого районов. В общем, к медикам за помощью обратились 46 взрослых и 10 детей.