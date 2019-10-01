В Тернополе семь человек отравились в общепите

КИЕВ. второе октября. УНН. Семь человек обратилось в инфекционное отделение Тернополя с симптомами острой кишечной инфекции. У всех людей температура 38-40 градусов, диарея и рвота. Все пострадавшие отдыхали 29 сентября в одном из заведений общественного питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Тернопольской области.