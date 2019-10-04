Масове отруєння на весіллі на Буковині: у лікарні 63 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Після вживання їжі на весіллі у ресторані в селищі Путила Чернівецької області госпіталізовано 63 людини, з них 16 - діти. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"У період з 1 по 3 жовтня з ознаками харчового отруєння до лікувальних закладів госпіталізовано 63 особи (з них 16 дітей), які 29-30 вересня святкували весілля в ресторані "Оскар" смт Путила", - повідомили у відомстві.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Раніше було відомо про 31 людину у лікарні після харчування у цьому ресторані. Загалом же отруїлися близько 90 осіб.