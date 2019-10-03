Отруєння у ресторані на Буковині: у лікарні вже 31 людина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Кількість постраждалих у Чернівецькій області через отруєння після споживання страв в ресторані у селищі Путила збільшилася до 31 особи, з них 9 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Станом на 7:00 3 жовтня в лікувальних закладах з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 31 особа (з них 9 дітей), які вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Оскар" в смт Путила", - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, у Чернівецькій області після харчування у ресторані у селищі Путила станом на ранок 2 жовтня на стаціонарному лікуванні перебували 28 людей, у тому числі 6 дітей, з діагнозом "гострий гастроентероколіт".