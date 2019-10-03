Отравление в ресторане на Буковине: в больнице уже 31 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Число пострадавших в Черновицкой области из-за отравления после употребления блюд в ресторане в поселке Путила увеличилось до 31 человека, из них 9 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 3 октября в лечебных учреждениях с признаками пищевого отравления остаются госпитализированными 31 человек (из них 9 детей), принимавших пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в пгт Путила", - говорится в сообщении.
Также указано, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в Черновицкой области после питания в ресторане в поселке Путила по состоянию на утро 2 октября на стационарном лечении находились 28 человек, в том числе 6 детей, с диагнозом "острый гастроэнтероколит".