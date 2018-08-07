Массовое отравление во Львовской области: стало известно, что употребляли пострадавшие

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Пострадавшие в результате отравления отдыхающие отеля "Джем" в с. Раковец Львовской области употребляли куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины, передает УНН.

"Дети прибыли на отдых из г. Шепетовка Хмельницкой области в количестве 47 человек. При сборе эпиданамнеза установлено, что пострадавшие употребляли в пищу куриные яйца, блины, борщ со сметаной и молочную продукцию", - говорится в сообщении.

Для установления причин и условий возникновения заболеваний специалисты ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области начали проведение санитарно-эпидемиологического расследования и обследования отеля "Джем".

Отмечено, что по состоянию на 8:00 7 августа по медицинской помощью всего обратились 30 человек, из которых 29 детей 2001-2003 годов рождения.

"Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция", "Пищевая токсикоинфекция" госпитализированы 25 человек, из них 24 детей, 5 детей отказалось от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в гостинице "Джем", в селе Раковец Львовской области, отравились 17 человек, из которых 16 - дети. По данному факту полиция открыла производство.

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