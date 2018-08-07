Масове отруєння на Львівщині: стало відомо, що вживали постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Постраждалі внаслідок отруєння відпочивальники готелю "Джем" у с. Раківець Львівської області вживали курячі яйця, млинці, борщ зі сметаною та молочну продукцію. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби України, передає УНН.
"Діти прибули на відпочинок з м. Шепетівка Хмельницької області в кількості 47 осіб. При зборі епіданамнезу встановлено, що постраждалі вживали в їжу курячі яйця, млинці, борщ зі сметаною та молочну продукцію", - йдеться в повідомленні.
Для встановлення причин та умов виникнення захворювань фахівці ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області розпочали проведення санітарно-епідеміологічного розслідування та обстеження готелю "Джем".
Зазначено, що станом на 8:00 7 серпня за медичною допомогою всього звернулися 30 осіб, з яких 29 дітей 2001-2003 років народження.
"До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попередніми діагнозами "Гостра кишкова інфекція", "Харчова токсикоінфекція" госпіталізовано 25 осіб, з них 24 дітей, 5 дітей відмовилось від госпіталізації та знаходяться на амбулаторному лікуванні", - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, у готелі "Джем", у селі Раковець Львівської області, отруїлися 17 людей, з яких 16 - діти. За цим фактом поліція відкрила провадження.