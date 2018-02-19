Массовое ДТП произошло на Южном мосту Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На Южном мосту столицы столкнулись 6 автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “dtp.kiev.ua”.
“Столкнулись 6 автомобилей, перекрыты крайняя левая и средняя полосы. Для проезда свободен только крайний правый ряд”, — говорится в сообщении.
По предварительной информации: в результате ДТП пострадавших нет. На месте работала путральная полиция столицы.
Как сообщал УНН, в столичном проспекте Победы произошла ДТП .