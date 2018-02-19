Масове ДТП сталося на Південному мосту Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. На Південному мосту столиці зіткнулися 6 автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook—спільноту “dtp.kiev.ua”.
“Зіткнулися 6 автомобілів, перекриті крайня ліва і середня смуги. Для проїзду вільний тільки крайній правий ряд”, — сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією: в результаті ДТП постраждалих немає. На місці працювала путральна поліція столиці.
Як повідомляв УНН, на столичному проспекті Перемоги сталася ДТП.