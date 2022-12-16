Массированная атака на Украину: в Сумской области зафиксировано около 40 "прилетов"

Детали

Отмечается, что оккупанты били из артиллерии и минометов. В общей сложности было около 40 прилетов по Белопольской, Николаевской (сельской), Середино-Будской, Хотинской громадах.

Еще утром Живицкий сообщал, что "из-за российской массированной ракетной атаки временно отсутствует электроснабжение".

Дополнение

Украинские зенитчики и ПВО сбили 60 из 76, или почти 79%, запущенных по Украине вражеских ракет.