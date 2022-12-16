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Массированная атака на Украину: в Сумской области зафиксировано около 40 "прилетов"

Массированная атака на Украину: в Сумской области зафиксировано около 40 "прилетов"

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во время массированной вражеской атаки по Украине российские оккупанты 40 раз ударили по приграничной территории Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты били из артиллерии и минометов. В общей сложности было около 40 прилетов по Белопольской, Николаевской (сельской), Середино-Будской, Хотинской громадах.

Еще утром Живицкий сообщал, что "из-за российской массированной ракетной атаки временно отсутствует электроснабжение".

Дополнение

Украинские зенитчики и ПВО сбили 60 из 76, или почти 79%, запущенных по Украине вражеских ракет.

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