Масована атака на Україну: на Сумщині зафіксовано близько 40 “прильотів”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Під час масованої ворожої атаки по Україні російські окупанти 40 разів вдарили по прикордонню Сумщини. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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Наголошується, що окупанти били з артилерії та мінометів. Загалом, було близько 40 прильотів по Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотінській громадах.
Ще вранці Живицький повідомляв, що "через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання".
Доповнення
Українські зенітники та ППО збили 60 з 76, або майже 79%, запущених по Україні ворожих ракет.