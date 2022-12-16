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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14103 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Масована атака на Україну: на Сумщині зафіксовано близько 40 “прильотів”

Масована атака на Україну: на Сумщині зафіксовано близько 40 “прильотів”

Київ • УНН

 • 446929 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Під час масованої ворожої атаки по Україні російські окупанти 40 разів вдарили по прикордонню Сумщини. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що окупанти били з артилерії та мінометів. Загалом, було близько 40 прильотів по Білопільській, Миколаївській (сільській), Середино-Будській, Хотінській громадах.

Ще вранці Живицький повідомляв, що "через російську масовану ракетну атаку тимчасово відсутнє електропостачання".

Доповнення

Українські зенітники та ППО збили 60 з 76, або майже 79%, запущених по Україні ворожих ракет.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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