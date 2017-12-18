Маски-шоу стоп: правоохранители будут отчитываться правительству

"В законе "Маски-шоу стоп" есть статья, которая предусматривает создание на уровне Правительства группы, в которую в том числе войдут представители бизнеса, и которая будет мониторить исполнение закона. Мы будем приглашать правоохранителей, проводивших обыски, чтобы они объясняли, почему они проводили несанкционированные проверки и тем самым мешали ведению бизнеса", - подчеркнул Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запрет "масок-шоу": Аваков призвал полицию соблюдать закон

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете так называемых "масок-шоу", который, в частности, предусматривает запрет необоснованно изымать документы и серверы во время обысков.