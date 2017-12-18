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Маски-шоу стоп: правоохоронці звітуватимуть уряду

Маски-шоу стоп: правоохоронці звітуватимуть уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Закон “Маски-шоу стоп” передбачає створення контролюючої групи на рівні Уряду, яка буде слідкувати за дотриманням вимог закону. Про це повідомив під час засідання Уряду прем’єр міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“В законі "Маски-шоу стоп" є стаття, яка передбачає створення на рівні Уряду групи, до якої в тому числі увійдуть представники бізнесу, і яка буде моніторити виконання закону. Ми будемо запрошувати правоохоронців, які проводили обшуки, щоб вони пояснювали, чому вони проводили несанкціоновані перевірки і тим самим заважали веденню бізнесу”, - наголосив Гройсман.

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Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон про заборону так званих "маски-шоу", який, зокрема, передбачає заборону необґрунтовано вилучати документи і сервери під час обшуків.

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