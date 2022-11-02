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Маск продолжит финансировать доступ Украины к Starlink - Федоров

Маск продолжит финансировать доступ Украины к Starlink - Федоров

Киев • УНН

 • 3723637 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Американский бизнесмен, владелец компании SpaceX Илон Маск заверил Украину, что продолжит финансировать ее доступ к спутниковой сети Starlink. Об этом в комментарии The Associated Press сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует УНН.

Цитата

"Маск лично сказал мне, что будет продолжать поддерживать Украину и предоставлять Starlink для Украины. Проблем со Starlink пока нет", - сказал Федоров.

Детали

Отмечается, что роль спутникового интернета Starlink является центральной для обороны Украины. Например, он помогает операторам фронтовых разведывательных беспилотников наносить артиллерийские удары по российским позициям.

Федоров сообщил, что спутниковая сеть Маска выходит за пределы военного использования и позволяет солдатам звонить по телефону домой, а правительству Украины продолжать развертывать электронные услуги для своих граждан во время войны.

"Сейчас Starlink имеет решающее значение для всех критических государственных служб", – добавил он.

По словам министра, спутниковые снимки, предоставленные западными компаниями, также помогают украинским военным  "знать обстановку".

Напомним

Компания SpaceX в начале октября предупредила Пентагон, что может прекратить финансировать работу Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов ежемесячно.

Позже Илон Маск сообщил, что его компания официально отозвала запрос с этой просьбой в Пентагон.

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