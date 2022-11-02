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Маск продовжить фінансувати доступ України до Starlink - Федоров

Маск продовжить фінансувати доступ України до Starlink - Федоров

Київ • УНН

 • 3723638 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Американський бізнесмен, власник компанії SpaceX Ілон Маск запевнив Україну, що продовжить фінансувати її доступ до супутникової мережі Starlink. Про це у коментарі The Associated Press повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.

Цитата

"Маск особисто сказав мені, що продовжуватиме підтримувати Україну і надавати Starlink для України. Проблем зі Starlink поки немає", - сказав Федоров.

Деталі

Зазначається, що роль супутникового інтернету Starlink є центральною для оборони України. Наприклад, він допомагає операторам фронтових розвідувальних безпілотників завдавати артилерійських ударів по російських позиціях.

Федоров зауважив, що супутникова мережа Маска виходить за межі військового використання та дозволяє солдатам телефонувати додому, а уряду України продовжувати розгортати електронні послуги для своїх громадян під час війни.

"Зараз Starlink має вирішальне значення для всіх критичних державних служб", - додав він.

За словами міністра, супутникові знімки, надані західними компаніями, також допомагають українським військовим  "знати обстановку".

Нагадаємо

Компанія SpaceX на початку жовтня попередила Пентагон, що може припинити фінансувати роботу Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів щомісяця.

Згодом Ілон Маск повідомив, що його компанія офіційно відкликала запит із цим проханням до Пентагону.

Українські Національні Новини

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