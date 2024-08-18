Маск подтвердил закрытие офиса X в Бразилии из-за требований цензуры
Киев • УНН
Илон Маск подтвердил закрытие офиса соцсети X в Бразилии. Он объяснил это отказом согласиться на незаконную цензуру и требования передачи частной информации от министра Верховного суда Бразилии.
Американский предприниматель и владелец соцсети Х Илон Маск подтвердил закрытие офиса соцсети в Бразилии. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
«Решение закрыть офис 𝕏 в Бразилии было трудным, но если бы мы согласились на (незаконную) тайную цензуру и требования (министра Верховного федерального суда Бразилии) Александра де Мораеса о передаче частной информации, мы бы не смогли объяснить свои действия, не испытывая стыда», - написал Маск.
X припиняє діяльність у Бразилії через тиск судді Верховного суду17 августа 2024, 20:11 • 29420 просмотров