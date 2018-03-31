Маск планирует сделать интернет быстрее
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Предприниматель илон Маск планирует сделать Интернет быстрее, доступнее и увеличить его покрытие, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Федеральная комиссия по коммуникациям США утвердила проект компании SpaceX по использованию ряда спутников, чтобы предоставить сетевое покрытие для удаленных американских штатов и некоторых стран мира, где Интернет-связь не развита достаточно.
В документе говорится, что SpaceX в своем проекте Iridium Next предложил использовать систему с 4425 спутников на низкой орбите Земли, и Комиссия предоставила им право использовать специальные частоты "для внедрения глобальной Интернет-связи". Такое решение власти приняли в четверг, а уже в пятницу SpaceX начали работу и запустили 10 предназначенных для этого коммуникационных спутников.
Этот проект почти вдвое увеличит количество спутников на околоземной орбите. Сейчас вокруг Земли парят 4635 государственных и коммерческих сателлитов, и с 2018 года это число выросло на 8,91%.
Проект SpaceX станет самым масштабным по использованию коммерческих спутников. В перспективе компания планирует охватить Интернетом самые отдаленные уголки планеты. Проект назвали Starlink, в переводе "космическая связь", он предусматривает вывод на орбиту 12 тысяч сателлитов.