Маск планирует сделать интернет быстрее

Федеральная комиссия по коммуникациям США утвердила проект компании SpaceX по использованию ряда спутников, чтобы предоставить сетевое покрытие для удаленных американских штатов и некоторых стран мира, где Интернет-связь не развита достаточно.

В документе говорится, что SpaceX в своем проекте Iridium Next предложил использовать систему с 4425 спутников на низкой орбите Земли, и Комиссия предоставила им право использовать специальные частоты "для внедрения глобальной Интернет-связи". Такое решение власти приняли в четверг, а уже в пятницу SpaceX начали работу и запустили 10 предназначенных для этого коммуникационных спутников.

Этот проект почти вдвое увеличит количество спутников на околоземной орбите. Сейчас вокруг Земли парят 4635 государственных и коммерческих сателлитов, и с 2018 года это число выросло на 8,91%.

Проект SpaceX станет самым масштабным по использованию коммерческих спутников. В перспективе компания планирует охватить Интернетом самые отдаленные уголки планеты. Проект назвали Starlink, в переводе "космическая связь", он предусматривает вывод на орбиту 12 тысяч сателлитов.