Маск планує зробити інтернет швидшим
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Підприємець Ілон Маск планує зробити Інтернет швидшим, доступнішим і збільшити його покриття, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Федеральна комісія з комунікацій США затвердила проект компанії SpaceX із використання низки супутників, щоб надати мережеве покриття для віддалених американських штатів та деяких країн світу, де Інтернет-зв'язок не розвинутий достатньо.
У документі йдеться, що SpaceX у своєму проекті Iridium Next запропонував використати систему із 4 425 супутників на низькій орбіті Землі, і Комісія надала їм право використовувати спеціальні частоти "для запровадження глобального Інтернет-зв'язку". Таке рішення влада ухвалила у четвер, а вже у п'ятницю SpaceX розпочали роботу й запустили 10 призначених для цього комунікаційних супутників.
Цей проект майже удвічі збільшить кількість супутників на навколоземній орбіті. Зараз навколо Землі ширяють 4 635 державних і комерційних сателітів, і з 2018 року ця кількість зросла на 8,91%.
Проект SpaceX стане наймасштабнішим за використанням комерційних супутників. У перспективі компанія планує охопити Інтернетом найвіддаленіші куточки планети. Проект назвали Starlink, у перекладі "космічний зв'язок", він передбачає виведення на орбіту 12 тисяч сателітів.