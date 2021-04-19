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Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Индекс S&P 500 закрылся на рекордно высоком уровне в пятницу, увеличив состояния большинства богатейших людей мира. Наиболее выиграли глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и директор Tesla Илон Маск, передает УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

Так, состояния двух миллиардеров за неделю увеличились примерно на 13 миллиардов долларов.

Во вторник состояние Маска увеличилось на 12,3 миллиарда долларов за один день, переместив миллиардера на второе место в списке, хотя уже в пятницу Арно обогнал его, снова заняв второе место в мире с капиталом в 181,6 миллиарда долларов — в сравнении с 179,7 миллиарда долларов Маска, согласно оценке Forbes.

И Маск, и Арно сократили отставание от Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире, который закончил неделю с состоянием 197,8 миллиарда долларов, что на 1,4 миллиарда долларов больше, чем на прошлой неделе. Акции Amazon постепенно приближаются к рекордному уровню, достигнутому в сентябре прошлого года, когда Безос стал первым человеком в истории с состоянием в 200 миллиардов долларов.

Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин приближаются к строчке лидеров. Пейдж близок к тому, чтобы стать восьмым миллиардером в мире — то есть человеком с состоянием не менее 100 миллиардов долларов — через неделю после того, как Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway вернул себе 12-значное состояние, а основатель Oracle Ларри Эллисон впервые перешагнул этот порог. Собственный капитал Пейджа сейчас составляет 99,1 миллиарда долларов, что на 500 миллионов долларов больше, чем на прошлой неделе, и Брин не сильно отстает с 96 миллиардами долларов.

Что было ранее

Как сообщал УНН, в марте состояние американского предпринимателя Илона Маска за сутки выросло на 25 млрд долларов за сутки.

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