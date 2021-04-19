Маск і Арно за тиждень збагатилися на рекордні 13 мільярдів кожен

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Індекс S&P 500 закрився на рекордно високому рівні в п’ятницю, збільшивши статки більшості найбагатших людей світу. Найбільше виграли глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно і директор Tesla Ілон Маск, передає УНН з посиланням на Forbes.

Деталі

Так, статки двох мільярдерів за тиждень збільшилися приблизно на 13 мільярдів доларів.

У вівторок статок Маска збільшився на 12,3 мільярда доларів за один день, перемістивши мільярдера на друге місце в списку, хоча вже в п’ятницю Арно обігнав його, знову зайнявши друге місце в світі з капіталом в 181,6 мільярда доларів — в порівнянні з 179,7 мільярда доларів Маска, за остаточною оцінкою Forbes.

І Маск, і Арно скоротили відставання від Джеффа Безоса, найбагатшої людини в світі, який закінчив тиждень зі статком 197,8 мільярда доларів, що на 1,4 мільярда доларів більше, ніж минулого тижня. Акції Amazon поступово наближаються до рекордного рівня, досягнутого у вересні минулого року, коли Безос став першою людиною в історії зі статком у 200 мільярдів доларів.

Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін наближаються до рядку лідерів. Пейдж близький до того, щоб стати восьмим мільярдером в світі — тобто людиною зі статком не менше 100 мільярдів доларів — через тиждень після того, як Воррен Баффет з Berkshire Hathaway повернув собі 12-значний статок, а засновник Oracle Ларрі Еллісон вперше переступив цей поріг. Власний капітал Пейджа зараз становить 99,1 мільярда доларів, що на 500 мільйонів доларів більше, ніж минулого тижня, і Брін не сильно відстає з 96 мільярдами доларів.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, в березні статки американського підприємця Ілона Маска за добу зросли на 25 млрд доларів за добу.

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