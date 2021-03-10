Маск збагатився на рекордні 25 млрд доларів за день
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Статки американського підприємця Ілона Маска за добу зросли на 25 млрд доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Так, зростання акцій компанії Tesla Inc. на 20% у вівторок збільшило статки мільярдера до 174 мільярдів доларів, скоротивши розрив з найбагатшою людиною в світі Джеффом Безосом.
Відзначається при цьому, що зростання частки компанії Amazon.com Inc., що належить Безосу, допомогло йому заробити 6 мільярдів доларів за день, в результаті чого його власний капітал зріс до 180 мільярдів доларів.
Маск і Безос борються за першість в індексі добробуту Bloomberg з тих пір, як засновник Tesla очолив рейтинг в січні, коли його статки сягнули 210 мільярдів доларів.
З тих пір Безос повернув собі титул найбагатшого в світі, коли акції виробника електромобілів впали на 36%. Станом на сьогодні, двох магнатів розділяють менше 6 мільярдів доларів.
Що було раніше
Як повідомляв УНН, в кінці лютого глава Tesla Inc. Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною в світі, після того як акції компанії за день впали на 8,6%, втративши 15,2 мільярда доларів власного капіталу.