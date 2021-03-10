Маск обогатился на рекордные 25 млрд долларов за день
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Состояние американского предпринимателя Илона Маска за сутки выросло на 25 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, передает УНН.
Детали
Так, рост акций компании Tesla Inc. на 20% во вторник увеличил состояние миллиардера до 174 миллиардов долларов, сократив разрыв с самым богатым человеком в мире Джефф Безосом.
Отмечается при этом, что рост доли компании Amazon.com Inc., принадлежащей Безосу, помог ему заработать 6 миллиардов долларов за день, в результате чего его собственный капитал вырос до 180 миллиардов долларов.
Маск и Безос борются за первенство в индексе благосостояния Bloomberg с тех пор, как основатель Tesla возглавил рейтинг в январе, когда его состояние достигло 210 миллиардов долларов.
С тех пор Безос вернул себе титул самого богатого в мире, когда акции производителя электромобилей упали на 36%. На сегодня, двух магнатов разделяют меньше 6 миллиардов долларов.
Что было раньше
Как сообщал УНН, в конце февраля глава Tesla Inc. Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире, после того как акции компании за день упали на 8,6%, потеряв 15,2 миллиарда долларов собственного капитала.