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Массивный оползень в Пакистане засыпал грузовики у границы с Афганистаном, два человека погибли

Массивный оползень в Пакистане засыпал грузовики у границы с Афганистаном, два человека погибли

Киев • УНН

 • 616614 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Пакистане произошел оползень во время грозы на дороге, проходящей через перевал Хайбер-Пахтунхва в провинции Хайбер, который "похоронил" под землей более 20 грузовиков. Погибли по меньшей мере два человека, передает УНН со ссылкой на Dawn.

Детали

Заместитель комиссара района Хайбер, Абдул Насир Хан, сообщил агентству Reuters, что в результате оползня погибли двое граждан Афганистана, в настоящее время власти пытаются найти тела погибших.

Отдельно представитель службы спасения Билал Файзи сообщил, что восьмерым пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, а четверо были перевезены в больницу. По его словам, пожар вспыхнул сразу после оползня, когда водители готовили еду на газовых плитах, сейчас ситуация под контролем.

Файзи сказал, что на месте происшествия была развернута тяжелая техника, включая 12 машин скорой помощи, четыре пожарные машины, три аварийно-спасательных автомобиля и три тяжелых экскаватора.

Согласно заявлению Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Хайбер-Пахтунхва, оползень произошел во вторник в 2:30 ночи на главной дороге, соединяющей пакистано-афганскую границу Торхам с Афганистаном.

В результате под оползнем оказались от 15 до 20 грузовых автомобилей, говорится в сообщении. Спасательная операция продолжается.

Премьер-министр Шехбаз Шариф выразил сожаление и скорбь по поводу гибели людей в результате инцидента. Он также поручил чиновникам ускорить спасательные работы и как можно быстрее восстановить дорогу для движения транспорта.

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