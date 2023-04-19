Масивний зсув ґрунту у Пакистані засипав вантажівки біля кордону з Афганістаном, двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Пакистані відбувся зсув ґрунту під час грози на дорозі, що проходить через перевал Хайбер-Пахтунхва в провінції Хайбер, який "поховав" під землею понад 20 вантажівок. Загинуло щонайменше двоє людей, передає УНН з посиланням на Dawn.
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Заступник комісара району Хайбер, Абдул Насір Хан, повідомив агентству Reuters, що в результаті зсуву загинули двоє громадян Афганістану, наразі влада намагається знайти тіла загиблих.
Окремо речник служби порятунку Білал Файзі повідомив, що вісьмом постраждалим була надана перша медична допомога, а четверо були перевезені до лікарні. За його словами, пожежа спалахнула одразу після зсуву, коли водії готували їжу на газових плитах, наразі ситуація під контролем.
Файзі сказав, що на місці події була розгорнута важка техніка, включаючи 12 машин швидкої допомоги, чотири пожежні машини, три аварійно-рятувальні автомобіля та три важкі екскаватори.
Згідно із заявою Управління з ліквідації наслідків стихійних лих провінції Хайбер-Пахтунхва, зсув стався у вівторок о 2:30 ночі на головній дорозі, що з'єднує пакистано-афганський кордон Торхам з Афганістаном.
В результаті під зсувом опинилися від 15 до 20 вантажних автомобілів, йдеться в повідомленні. Рятувальна операція триває.
Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф висловив жаль і скорботу з приводу загибелі людей в результаті інциденту. Він також доручив чиновникам прискорити рятувальні роботи і якнайшвидше відновити дорогу для руху транспорту.
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