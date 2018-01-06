Машину греческого патриарха в Палестине забросали камнями

Как отмечает издание, сотни палестинцев заблокировали эскорт патриарха Теофилоса III, когда он направлялся в вифлеемскую церковь, чтобы принять участие в рождественской мессе.

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В машины полетели камни и бутылки с водой. Кроме того, палестинцы били по машинам кулаками, выкрикивая “Предатель!”. Они разбили стекло в трех автомобилях кортежа, но авто патриарха осталось целым.

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Издание отмечает, что Греческая православная церковь является одним из крупнейших землевладельцев на Святой земле. В последние годы ее решение продавать основные активы частным инвесторам вызвало противоречия как среди израильтян, так и среди палестинцев.