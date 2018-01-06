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Машину греческого патриарха в Палестине забросали камнями

Киев • УНН

 • 8944 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Палестине христиане напали на автомобиль патриарха Иерусалима от греческой православной церкви во время его визита на Западный берег. Как отмечает Reuters, таким образом палестинцы выступили против желания церкви продавать землю еврейским покупателям, передает УНН.

Машину греческого патриарха в Палестине забросали камнями

Как отмечает издание, сотни палестинцев заблокировали эскорт патриарха Теофилоса III, когда он направлялся в вифлеемскую церковь, чтобы принять участие в рождественской мессе.

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В машины полетели камни и бутылки с водой. Кроме того, палестинцы били по машинам кулаками, выкрикивая “Предатель!”. Они разбили стекло в трех автомобилях кортежа, но авто патриарха осталось целым.

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Издание отмечает, что Греческая православная церковь является одним из крупнейших землевладельцев на Святой земле. В последние годы ее решение продавать основные активы частным инвесторам вызвало противоречия как среди израильтян, так и среди палестинцев.

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