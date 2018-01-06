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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Машину грецького патріарха у Палестині закидали камінням

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У Палестині християни напали на автомобіль патріарха Єрусалима від грецької православної церкви під час його візиту на Західний берег. Як відзначає Reuters, у такий спосіб палестинці виступили проти бажання церкви продавати землю єврейським покупцям, передає УНН.

Машину грецького патріарха у Палестині закидали камінням

Як відзначає видання, сотні палестинців заблокували ескорт патріарха Теофілоса III, коли він прямував в вифлеємську церква, щоб взяти участь у різдвяній месі.

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У машини полетіли каміння і пляшки з водою. Крім того, палестинці били по машинах кулаками, вигукуючи «Зрадник!». Вони розбили скло в трьох автомобілях кортежу, але авто патріарха залишилося цілим.

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Видання наголошує, що Грецька православна церква є одним з найбільших землевласників на Святій землі. В останні роки її рішення продавати основні активи приватним інвесторам викликало суперечності як серед ізраїльтян, так і серед палестинців.

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