Марсоход NASA обнаружил загадочный объект на Марсе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Марсоход NASA отправил изображение 12 июля, на котором показан загадочный предмет на красной планете. Об этом информирует УНН со ссылкой на портал NASA.
Детали
Эта фотография была выбрана общественным голосованием и представлена как «Изображение недели» на 74-й неделе миссии марсохода Perseverance на Марсе.
Время от времени марсоходы подмечают вещи, которые, кажется, не вписываются в обычный марсианский ландшафт. Новое изображение, сделанное марсоходом Perseverance, привлекло внимание ученых, утверждающих, что предмет на изображении похож на клубок нитей.
Это фото было получено 12 июля 2022 по местному среднему солнечному времени 16:56:25.
Напомним
Марсоход Perseverance обнаружил на красной планете на кусок застрявшего в камне термоматериала.