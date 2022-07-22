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Марсохід NASA виявив загадковий об'єкт на Марсі

Марсохід NASA виявив загадковий об'єкт на Марсі

Київ • УНН

 • 733540 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Марсохід NASA відправив зображення 12 липня на якому показаний загадковий предмет на червоній планеті. Про це інформує УНН з посиланням на портал NASA.

Деталі

Ця фотографія була вибрана громадським голосуванням і представлена ​​як «Зображення тижня» на 74-му тижні місії марсохода Perseverance на Марсі.

Час від часу марсоходи помічають речі, які, здається, не вписуються у звичайний марсіанський ландшафт. Нове зображення, зроблене марсоходом Perseverance, привернув увагу науковців, які стверджують, що предмет на зображені схожий на клубок ниток.

Це фото було отримано 12 липня 2022 року за місцевим середнім сонячним часом 16:56:25.

Нагадаємо

Марсохід Perseverance виявив на червоній планеті на шматок термоматеріалу, що застряг у камені.

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