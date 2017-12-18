Маршрутка с пассажирами в Житомирской области съехала в кювет из-за метели

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75633 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89850 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92460 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110347 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101333 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104977 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111963 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117141 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122933 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134508 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Маршрутка с пассажирами в Житомирской области съехала в кювет из-за метели

Маршрутка с пассажирами в Житомирской области съехала в кювет из-за метели

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 • 21998 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Житомирской области маршрутка с 10 пассажирами в салоне съехала в кювет и перевернулась на бок из-за снежной пурги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По информации ГСЧС, 18 декабря в 16:14 в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходима помощь в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на трассе Радомышль-Потиевка.

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Спасателями было выяснено, что в результате сложных погодных условий водитель маршрутки Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на бок.

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Внутри транспортного средства находилось 10 человек. Никто из них не пострадал.

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Дежурный караул ГСЧС в составе 5 человек с помощью лебедки пожарного автомобиля поставили транспортное средство на колеса и вытащили его на проезжую часть дороги.

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