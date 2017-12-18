Маршрутка с пассажирами в Житомирской области съехала в кювет из-за метели
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Житомирской области маршрутка с 10 пассажирами в салоне съехала в кювет и перевернулась на бок из-за снежной пурги, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
По информации ГСЧС, 18 декабря в 16:14 в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходима помощь в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на трассе Радомышль-Потиевка.
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Спасателями было выяснено, что в результате сложных погодных условий водитель маршрутки Mercedes Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на бок.
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Внутри транспортного средства находилось 10 человек. Никто из них не пострадал.
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Дежурный караул ГСЧС в составе 5 человек с помощью лебедки пожарного автомобиля поставили транспортное средство на колеса и вытащили его на проезжую часть дороги.