Маршрутка із пасажирами на Житомирщині злетіла у кювет через заметіль
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Житомирській області маршрутка із 10 пасажирами в салоні з’їхала в кювет і перекинулась на бік через снігову заметіль, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
За інформацією ДСНС, 18 грудня о 16:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на трасі Радомишль-Потіївка.
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Рятувальниками було з’ясовано, що внаслідок складних погодних умов водій маршрутки Mercedes Sprinter не впорався з керування, з’їхав у кювет та перекинувся на бік.
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Всередині транспортного засобу перебувало 10 людей. Ніхто з них не постраждав.
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Черговий караул ДСНС у складі 5 чоловік за допомогою лебідки пожежного автомобіля поставили транспортний засіб на колеса та витягнули його на проїзджу частину дороги.