Маршрут столичного трамвая №8 закрыли из-за аварии на коллекторе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В связи с проведением аварийных работ по восстановлению Новодарницкого канализационного коллектора трамвайный маршрут №8 закрыт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как отмечается, для обеспечения пассажирских перевозок организована работа автобусов маршрута №8Т от станции метро "Позняки" до ул. Славгородской, а также усилен трамвайный маршрут №29.
Пассажиры автобусов маршрута №8Т имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в трамвае.
Напомним, несколькометровый провал земли в Киеве произошел из-за коррозии трубы.