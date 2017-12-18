Маршрут столичного трамвая №8 закрили через аварію на колекторі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У зв’язку з проведенням аварійних робіт з відновлення Новодарницького каналізаційного колектора трамвайний маршрут №8 закрито. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
Як зазначається, для забезпечення пасажирських перевезень організовано роботу автобусів маршруту №8Т від станції метро "Позняки" до вул. Славгородської, а також підсилено трамвайний маршрут №29.
Пасажири автобусів маршруту №8Т мають право користуватися місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду у трамваї.
Нагадаємо, кількаметровий провал землі у Києві стався через корозію труби.