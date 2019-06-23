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Марш равенства в Киеве начался со столкновений, есть задержанный

Киев • УНН

 • 16145 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Киеве Марш равенства начался со столкновений, передает корреспондент УНН.

Марш равенства в Киеве начался со столкновений, есть задержанный

Только начался Марш равенства, как противники мероприятия бросились перенимать колонны.

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Полиция оттеснила противников, но один из мужчин попытался напасть на участников Марша. Сейчас нападавшего задержали.

Колонна активистов пока движется по улицам города. В колоннах Марша идет около 2 тыс. человек.

Напомним, сегодня в столице запланировано проведение Марша равенства. Еще со вчерашнего перекрыто ряд центральных улиц заградительными турникетами, установленные фильтрационные пункты, где полицейские с металлоискателями будут осуществлять проверку и проход граждан.

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