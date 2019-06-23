Марш рівності у Києві розпочався із сутичок, є затриманий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. У Києві Марш рівності розпочався із сутички, передає кореспондент УНН.
Тільки-но розпочався Марш рівності, як противники заходу кинулись переймати колони.
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Поліція відтіснила противників, але один із чоловіків спробував напасти на учасників Маршу. Наразі нападника затримали.
Колона активістів наразі рухається вулицями міста. Загалом у колонах Маршу йде близько 2 тис. осіб.
Нагадаємо, сьогодні у столиці заплановано проведення Маршу рівності. Ще від учора перекрито низку центральних вулиць загороджувальними турнікетами, встановлені фільтраційні пункти, де поліцейські з металошукачами здійснюватимуть перевірку та прохід громадян.