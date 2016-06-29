"Марш пустых кастрюль" пройдет в Житомире

В акции примут участие пенсионеры и представители общественных организаций, главное их требование - снизить тарифы на коммунальные услуги и цены на товары.

Организаторы отметили, что акция будет мирной и будет носить исключительно предупредительный характер.

Протестующие готовятся вручить представителям областной и городской власти символическую кастрюлю с надписью "Для сытых от голодных".