"Марш пустых кастрюль" пройдет в Житомире
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 июня. УНН. Марш "Пустых кастрюль" пройдет завтра в 10:00 в Житомире, об этом корреспонденту УНН сообщил общественный деятель Сергей Форест.
В акции примут участие пенсионеры и представители общественных организаций, главное их требование - снизить тарифы на коммунальные услуги и цены на товары.
Организаторы отметили, что акция будет мирной и будет носить исключительно предупредительный характер.
Протестующие готовятся вручить представителям областной и городской власти символическую кастрюлю с надписью "Для сытых от голодных".