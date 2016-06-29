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15 марта, 19:03 • 116164 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169663 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139822 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132129 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113785 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106015 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101844 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136381 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132483 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127895 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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"Марш пустых кастрюль" пройдет в Житомире

"Марш пустых кастрюль" пройдет в Житомире

Киев • УНН

 • 11563 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 29 июня. УНН. Марш "Пустых кастрюль" пройдет завтра в 10:00 в Житомире, об этом корреспонденту УНН сообщил общественный деятель Сергей Форест.

В акции примут участие пенсионеры и представители общественных организаций, главное их требование - снизить тарифы на коммунальные услуги и цены на товары.

Организаторы отметили, что акция будет мирной и будет носить исключительно предупредительный характер.

Протестующие готовятся вручить представителям областной и городской власти символическую кастрюлю с надписью "Для сытых от голодных".

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