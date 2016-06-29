"Марш порожніх каструль" пройде у Житомирі

У акції візьмуть участь пенсіонери та представники громадських організацій, головна їх вимога — знизити тарифи на комунальні послуги та ціни на товари.

Організатори зазначили, що акція буде мирною та носитиме виключно попереджувальний характер.

Протестувальники готуються вручити представникам обласної та міської влади символічну каструлю з написом “Для ситих від голодних”.