"Марш порожніх каструль" пройде у Житомирі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 29 червня. УНН. Марш “Порожніх каструль” пройде завтра о 10:00 у Житомирі, про це кореспонденту УНН повідомив громадський діяч Сергій Форест.
У акції візьмуть участь пенсіонери та представники громадських організацій, головна їх вимога — знизити тарифи на комунальні послуги та ціни на товари.
Організатори зазначили, що акція буде мирною та носитиме виключно попереджувальний характер.
Протестувальники готуються вручити представникам обласної та міської влади символічну каструлю з написом “Для ситих від голодних”.