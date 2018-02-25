"Марш Немцова" в Москве: плакаты против аннексии Крыма и задержания
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Участников шествия памяти российского оппозиционера Бориса Немцова в Москве на месте сбора осматривала полиция, изымая плакаты "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма", сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сообщает издание "ОВД-инфо", по меньшей мере трех человек задержала полиция.
По данным волонтеров проекта "Белый счетчик", который подсчитывает количество участников митингов, на акцию памяти Бориса Немцова в Москве вышло более 7000 человек.
Напомним, российского оппозиционного политика, депутата Ярославской городской думы Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Немцов шел по Большому Каменному мосту со спутницей - гражданкой Украины Дурицкой.
По факту убийства Немцова ГУ СК России по Москве открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
25 февраля 2018 г.