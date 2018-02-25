"Марш Нємцова" у Москві: плакати проти анексії Криму та затримання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Учасників ходи пам’яті російського опозиціонера Бориса Нємцова у Москві на місці збору оглядала поліція, вилучаючи плакати “Путіне, досить брехати і воювати” та “Я проти анексії Криму”, повідомляє УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Як повідомляє видання “ОВД-інфо”, щонайменше трьох людей затримала поліція.
За даними волонтерів проекту “Білий лічильник”, який підраховує кількість учасників мітингів, на акцію пам’яті Бориса Нємцова у Москві вийшло понад 7 тисяч людей.
Нагадаємо, російського опозиційного політика, депутата Ярославської міської думи Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року в центрі Москви. Б.Нємцов йшов по Великому Кам’яному мосту із супутницею — громадянкою України Г.Дурицькою.
За фактом вбивства Б. Нємцова ГУ СК Росії у Москві відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ст. 222 КК РФ (незаконний обіг зброї).
25 февраля 2018 г.